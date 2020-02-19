Роскосмос подтвердил замену в экипаже «Союза МС-16»

19.02.2020, 18:26, Новости дня

Российскую часть экипажа корабля «Союз МС-16», который 9 апреля отправится к Международной космической станции (МКС), заменят на дублеров, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

«С сожалением должен сказать, что в виду медицинских показаний у нас сейчас, видимо, произойдет замена экипажа. Тот экипаж, который готовился к полету, который был намечен на 9 апреля, видимо, будет заменен на дублеров», – передает его слова РИА «Новости».

Он уточнил, что Николая Тихонова и Андрея Бабкина в экипаже корабля заменят Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Третьим членом экипажа был американский астронавт Кристофер Кессиди, с НАСА вопрос об изменении экипажа не обсуждался.

По словам Крикалева, медицинские показания «связаны с подготовкой на Земле».

Он также подчеркнул, что переносить старт корабля к МКС не будут.

«9 апреля остается, дата остается», – сказал он.

Ранее источник сообщил, что в составе экипажа «Союз МС-16», который отправится на МКС, могут произойти изменения в связи с травмой Тихонова.

Тихонов уже дважды пытался попасть в космос – в сентябре 2017 года он не полетел на МКС в связи с сокращением численности российского экипажа, а осенью 2018 года вместо него полетел грузовой контейнер, чтобы высвободить место для отправки на МКС туриста из ОАЭ.

Полет Тихонова может состояться осенью 2020 года. В таком случае он заменит командира корабля Анатолия Иванишина.



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