«Негативный эффект может чувствоваться еще около года». Эксперты о запрете въезда в Россию для граждан Китая

19.02.2020, 18:24, Новости дня

Гражданам Китая временно закрыли въезд в Россию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Запрет касается поездок в целях туризма, работы и учебы, а также в личных целях. Опрошенные The Insider эксперты считают, что эти меры не продлятся слишком долго, хотя, безусловно, отрицательно повлияют на экономическую ситуацию.

Игорь Денисов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России

Сами меры являются временными, и, если их рассматривать отдельно, вряд ли сильно повлияют на вопросы экономического сотрудничества России с Китаем. Тем более, заметно, что российская сторона пытается минимизировать возможные риски. РФ в отличие от многих других крупных стран не стала полностью прекращать авиасообщение с Китаем, вводимые сейчас карантинные ограничения касаются туристов и студентов, но не касаются поездок по деловым визам.

Скорее, на ситуацию в двусторонних торгово-экономических связях может повлиять замедление китайской экономики, по осторожным прогнозам темпы роста ВВП могут снизиться в этом году до 5,5 % (6,1 % в прошлом году).

С другой стороны, в борьбе с коронавирусом китайское руководство продемонстрировало огромные мобилизационные способности. Можно предположить, что когда пик эпидемии будет пройден, в фокусе внимания окажутся вопросы развития экономики. Здесь Пекин задействует все ресурсы, чтобы восстановить работоспособность экономики. Негативный эффект может чувствоваться еще около года, но катастрофической ситуации на глобальных рынках все же удастся избежать.

Сергей Уянаев, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН, руководитель Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений

Эта ситуация, безусловно, является вызовом для нашего двустороннего экономического сотрудничества, и совершенно ясно, что уже наладившийся людской и экономический обмен ввиду этого решения будет значительно сужен. Влияние будет безусловно негативное и для объемов нашего сотрудничества и для тех товаропотоков, которые важны для нашего Дальнего Востока.

Нечто подобное мы уже наблюдали в последние месяцы и, безусловно, к этим трудностям региональные субъекты, субъекты двустороннего экономического сотрудничества должны будут адаптироваться, хотя это будет непросто. Надежду здесь дарит то, что все эти вынужденно принятые меры носят временный характер. Будем надеяться, что этот временной промежуток будет носить все-таки не длительный характер.

До введения официального запрета туристический поток уже сократился. Однако из наших центральных средств массовой информации мы знаем, что имели место рейсы дальнобойщиков в Китай, которые, соблюдая определенные меры предосторожности санитарного характера, ездили в Китай в рамках уже наладившихся связей за китайской овощной продукцией и так далее.

Мы до конца не можем знать, какой будет режим работы контрольно-пропускных пунктов. Может быть, будут какие-то точечные исключения для сфер, которые жизненно важны, например, для продовольственного обеспечения, может быть, каких-то сходных моментов. Это житейское, частное предположение.