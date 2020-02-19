В России могут обнулить пошлины на ввоз электрокаров

19.02.2020, 18:21, Разное

В РФ могут провести обнуление пошлин на ввоз электрокаров. Соответствующее постановление должно получить подтверждение от Совета ЕЭК.
Предположительно, актуальное обложение в размере 15% будет уменьшено до нулевой отметки для юрлиц и частных собственников транспорта без ДВС.

Нововведение должно повысить общий рынок электрокаров на территории государств экономического союза. Инициативу вынесла на рассмотрение белорусская сторона. Аналогичная мера вводилась в 2014-2015 и 2016-2017 годах, но тогда она не смогла усилить развитие рынка. В ЕЭК причину такого развития ситуации видят в том, что обложение было снижено исключительно для юридических лиц.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Мнение: О чем забыл Трамп

25.01 / Опубликована конфигурация камер флагманского смартфона OPPO Find X2

12.01 / Мнение: Лопата России

13.01 / Мнение: Доказательств не было, но они могли бы быть

19.02 / Разработчик Fallout и DOOM запустил распродажу собственных игр в сервисе GOG

30.12 / В Башкирии двух женщин зарезали и сожгли вместе с домом

19.12 / «Уральские пельмени» сделали заявление о прощальном туре

12.03 / Мнение: «Есть шанс, что проснется влечение»

30.01 / Скандалы: Биткоины за поместье

03.02 / Мнение: Коротко по Сирии. 02.02.2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика