В России могут обнулить пошлины на ввоз электрокаров

19.02.2020, 18:21, Разное

В РФ могут провести обнуление пошлин на ввоз электрокаров. Соответствующее постановление должно получить подтверждение от Совета ЕЭК.

Предположительно, актуальное обложение в размере 15% будет уменьшено до нулевой отметки для юрлиц и частных собственников транспорта без ДВС.

Нововведение должно повысить общий рынок электрокаров на территории государств экономического союза. Инициативу вынесла на рассмотрение белорусская сторона. Аналогичная мера вводилась в 2014-2015 и 2016-2017 годах, но тогда она не смогла усилить развитие рынка. В ЕЭК причину такого развития ситуации видят в том, что обложение было снижено исключительно для юридических лиц.