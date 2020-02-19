Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности замминистра труда и социальной защиты Светлану Петрову

19.02.2020, 18:21, Разное

Действующий глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ об освобождении от занимаемой должности Светланы Петровой, замминистра труда и социальной защиты. Данное распоряжение премьер-министра датировано 17 февраля текущего года.

Текст распоряжения обнародован в электронной системе опубликования правовых актов. Согласно документу, подписанному Михаилом Мишустиным, заместитель главы Министерства труда и соцзащиты Светлана Петрова освобождается от занимаемой ранее должности по собственному желанию.

На данный пост Петрова назначена в августе 2018 по указу Дмитрия Медведева, на тот момент действующего премьер-министра страны. До назначения на эту должность Светлана Валентиновна работала помощником главы того же ведомства, а затем являлась руководителем департамента соцзащиты и демографической политики.