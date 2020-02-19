В тренерский штаб украинского клуба вошел специалист, который работал с Сарри в «Наполи»

19.02.2020, 18:18, Новости дня

Итальянский специалист Луиджи Ночентини вошел в тренерский штаб украинского СК «Днепр-1», сообщает официальный сайт клуба.

По словам Ночентини он работал помощником итальянского тренера Марицио Сарии, когда тот работал в «Эмполи» и «Наполи».

«Мы вместе с еще одним коллегой отвечали за тактику, разбор соперника во время подготовки к матчу. Всю неделю разбирали оппонентов, помогали Сарри готовиться, просматривали игры», – рассказал о своей работе Ночетини.

Сарри работал с Ночентини в «Эмполи» с 2012-го по 2015 год, а в «Наполи» с 2015-го по 2018 год. По словам Ночетини, после перехода Сарри в «Челси», их пути разошлись.

СК «Днепр-1» после 18 туров чемпионата Украины занимает восьмое место в турнирной таблице и имеет в активе 18 очков, до топ-6 – четыре балла.