Зеленский ветировал закон о едином счете для уплаты налогов и единого социального взноса

19.02.2020, 18:18, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал принятый 4 октября 2019 года законопроект №1049 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

На сайте Верховной Рады сообщается, что 19 февраля 2020 года Зеленский вернул документ со своими предложениями. 

Информация о предложениях президента на парламентском сайте пока отсутствует.

На подпись президенту закон был направлен 5 февраля.

Как указано в пояснительной записке, закон предусматривает введение с 2021 года системы уплаты налогов, сборов и единого социального взноса через электронный кабинет налогоплательщика на единый счет. Положения закона не касаются НДС и акцизного налога с реализации топлива и этилового спирта.

Счет должен быть открыт по согласию налогоплательщика.

Авторы документа уверены, что это позволит упростить уплату налоговых платежей, уменьшить количество ошибочно или излишне выплаченных средств и повысить уровень прозрачности и доверия налогоплательщиков к государственным органам.

При обсуждении документов в парламенте нардеп от «Слуги народа», глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечал, что Налоговая служба и Госказначейство пока не готовы к внедрению единого счета, поэтому им дается отсрочка для подготовки необходимых систем.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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