Грузия призывает международное сообщество помочь населению Цхинвальского региона

19.02.2020, 18:14, Новости дня

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обращается к международному сообществу с призывом отреагировать на ситуацию в Цхинвальском регионе. Как написала президент в Твиттере, де факто режим в этой оккупированной части Грузии нарушает фундаментальные права местного населения, такие как право на здоровье, право на жизнь, право на передвижение.

В частности, Зурабишвили обратилась к гендиректору Всемирной организации здравоохранения, к Верховному комиссару ООН по правам человека и к Комиссару Совета Европы по правам человека.

«Президент указывает, что в дополнение к запрету и изъятию лекарственных средств, закрыт т.н. пропускной пункт в направлении Ахалгори, что является непосредственной причиной для гуманитарного кризиса. Из-за этого в сложной ситуации оказалось население, проживающее на оккупированных территориях. Особенно же пенсионеры, которые страдают от хронических заболеваний и постоянно нуждаются в лечении медикаментами», – говорится в сообщении пресс-службы президента Грузии.

Примечательно, что в течение последних пяти месяцев закрыты два переходных пункта на разделительной линии. В результате, население оккупированного региона, которое обычно лечится, закупает продукты и лекарства на территории контролируемой Тбилиси, оказалось в полной изоляции.

Рейды и правила Таможенного союза

Ранее де факто МВД Южной Осетии сообщило, что во время так называемых «аптечных рейдов» местная милиция изъяла ряд грузинских лекарств. Проверки аптек проводились согласно постановлению сепаратистских властей о пресечении реализации лекарственных препаратов грузинского производства.

При этом в оккупированном регионе нет альтернативных медикаментов, в настоящее время там также наблюдается дефицит продовольствия, вызванный отказом местных бизнесменов соблюдать правила Таможенного союза при оформлении грузов, что с недавних пор требует Российская Федерация.

Местные бизнесмены утверждают, что это невозможно, учитывая ограничения Цхинвальского рынка. В частности, учитывая маленький рынок сбыта, они завозят товар небольшими оптовыми партиями. В то же время, согласно правилам Таможенного союза, за каждое наименование необходимо платить 300 рублей. В результате, предприниматели говорят, что бизнес стал убыточным, так как в одной машине они, как правило, перевозят более чем несколько сот наименований товаров.

Как заявили 18 февраля местные власти, запаса продуктов в дошкольных образовательных учреждениях Цхинвальского региона хватит еще на 10 дней. В то же время, согласно местным СМИ, с полок магазинов уже исчезли продукты детского питания для новорожденных и молочные продукты.

«Кампания против людей»

Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили в своем комментарии отметила, что оккупационные силы в течение лет ведут кампанию, целью которой является изоляция оккупированных регионов от остальной Грузии. Что касается «аптечных рейдов», это новое проявление того, что можно назвать «кампанией против людей», которая влияет на качество жизни тысяч жителей, причем как грузин, так и этнических осетин.

«К сожалению, никто не защищен от болезней и эти лекарства жизненно необходимы для всего населения Цхинвальского региона… Из-за того, что лекарства имеют грузинские надписи и их изымают, этим фактически пренебрегают жизненными интересами и потребностями этих людей и жертвуют ими», – заявила Кетеван Цихелашвили.

Министр также коснулась и репрессивных мер в отношение грузиноязычных учителей как в Абхазии, так и в Цхинвальском регионе и запрета обучения на грузинском, который является родным языком для части населения оккупированных регионов. По словам Цихелашвили, в рамках Женевских дискуссий, грузинские власти, вместе с международными партнерами, прилагают максимальные усилия, чтобы данная дискриминационная практика была приостановлена.

Также министр прокомментировала закрытие оккупационными властями всех переходных пунктов на административной границе с подконтрольной Тбилиси территорией: «Необходимо обеспечить возможность передвижения… так как создается гуманитарный кризис, налицо дефицит медикаментов и продуктов. Недопустимо нарушать фундаментальные права человека. Призываю всех, кто сегодня может принимать фактические решения, чтобы незамедлительно, хотя бы сейчас, в таких кризисных условиях, восстановить сообщение и предоставить людям возможность передвижения».

Напомним, что в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирия – признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.