У SSJ-100 не оказалось покупателей кроме «Аэрофлота»

19.02.2020, 18:12, Новости дня

С начала 2020 года единственным коммерческим заказчиком самолета Sukhoi Superjet 100 оказался «Аэрофлот», других заказов у «Гражданских самолетов Сухого» пока нет, пишут СМИ.

«В 2020 году будет продолжена работа по передаче в «Аэрофлот» самолетов Sukhoi Superjet 100. Предварительно планируется обеспечить поставку в авиакомпанию до 17 воздушных судов», – передает Reuters сообщение Минпромторга.

Два источника, знакомых с планами производителя, сообщили, что у ГСС нет других заказов на покупку «Суперджетов».

В прошлом году ГСС планировала поставить заказчикам 16 самолетов, однако не выполнила план, пишет агентство со ссылкой на отчет компании – были поставлены восемь новых самолетов. Из них пять – для «Аэрофлота», остальные заказчики не раскрыты.

Сейчас в эксплуатации находится 142 лайнера в 20 авиакомпаниях, в основном российских, а иностранные постепенно отказываются от купленных ранее самолетов, пишет агентство, упоминая ирландскую Cityjet и мексиканскую Interjet, которая сейчас активно использует только четыре из 22 самолетов.

Ранее сообщалось, что до 20 SSJ-100 может заказать новая дальневосточная авиакомпания, которую поручил создать президент Владимир Путин, однако в Минпромторге не назвали сроки.



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