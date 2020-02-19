Песков и Эрдоган высказались на тему «худшего сценария» для Сирии

19.02.2020, 18:06, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийской провинции Идлиб возможную операцию Турции, если она будет проводиться против легитимных властей и вооруженных сил САР.

Как передает РИА Новости, об этом он проинформировал общественность, отвечая на вопрос журналистов, как Москва будет реагировать на то, если Анкара начнет в Сирии военную операцию.

Песков подчеркнул, что если турецкая армия начнет боевые действия против террористических группировок в Идлибе, то это ее прямая обязанность, но если будет воевать против правительственной сирийской армии, то это "конечно, худший вариант развития событий".

В свою очередь, президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что не верит в то, что РФ может принять участие в плохих сценариях.

Ранее он говорил о том, что Анкара не договорилась с Москвой по Идлибу, подчеркнув, что просил своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, с тем чтобы армия САР прекратила наступление в вышеуказанной провинции и не приближалась к турецким наблюдательным пунктам, пригрозив в противном случае военным ответом.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / США расширят список стран, для граждан которых ограничен въезд в США

18.02 / «Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в матче чемпионата Англии

31.01 / Бренд Datsun в 2019 году увеличил продажи в РФ на 9%

15.12 / Глава Минобороны Турции раскрыл причину закупки российских С-400

15.12 / Экипаж утонувшего в Севастополе дока пытался спасти его до последнего

06.02 / «Шахтер» огласил заявку на матчи против «Бенфики» в 1/16 финала Лиги Европы

04.02 / ФНБ России в январе увеличился на 67,5 млрд рублей

17.01 / Гватемала разорвала отношения с Венесуэлой и «бросилась к ногам Трампа»

07.02 / У Шокина было смертельное содержание ртути в крови, его случай можно сравнить с отравлением Ющенко – австрийский врач

03.01 / В ратуше французского города Дрьо произошла стрельба, есть погибший

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика