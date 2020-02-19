Анонимы, сообщающие о «минированиях», сменили сервис для рассылки угроз

19.02.2020, 18:06, Новости дня

Почтовые террористы, сообщающие о "минировании" в России, сменили сервис для массовой рассылки. Теперь они осуществляют свою противозаконную деятельность с помощью немецкого Tutanota.

В ФСБ рассказали, что на настоящий момент преступники перебрали уже пять зарубежных сервисов, в числе которых Protonmail, Guerrillamail, Startmail и Cock. В настоящее время Роскомнадзор пытается ограничить доступ к Tutanota с территории России, сообщает РИА Новости.

С немецкого сервиса поступило четыре электронных сообщения, в которых говорится о минировании 206 объектов в Санкт-Петербурге. Tutanota злоумышленники использовали и в 2019 году, разослав 58 сообщений с угрозами взрыва в ряде регионов России.

Волна "минирований" началась в конце прошлого года. Анонимные обращения с угрозами взрыва стали поступать в различные ведомства Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны. Все сообщения о минировании оказались ложными.