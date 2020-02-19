Роналду показал, как возобновляет силы с помощью льда

19.02.2020, 18:06, Новости дня

34-летний португальский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду обнародовал в Instagram фото, на котором запечатлен стоящим почти по пояс в ванне, наполненной водой со льдом.

«Ледяное восстановление», – написал спортсмен.

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Ice recovery *

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 17 Фев 2020 в 10:48 PST

На фото он запечатлен в шортах и с оголенным торсом

Криштиану Роналду родился 5 февраля 1985 года в Фуншале. В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы 2016 года. Роналду был признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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