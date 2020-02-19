В Австралии регбист заживо сгорел в машине с женой и тремя детьми

19.02.2020, 18:06, Новости дня

В австралийском городе Брисбен бывший игрок Национальной регбийной лиги Роуэн Бакстер, его супруга и трое маленьких детей погибли в результате возгорания автомобиля. По данным местной полиции, это был поджог.

Спортсмен и дети, которым не было и десяти лет, погибли на месте. Как сообщает New Zeland Herald, супруга Бакстера успела выскочить из машины и прокричала: "Он облил меня бензином". Позже она скончалась в больнице.

Сообщается, что с ожогами также госпитализирован один из прохожих, который попытался спасти находящихся в машине. Его жизни ничего не угрожает.

Напомним, Бакстер выступал за "Нью Зиланд Уорриорз" и "Маунт Альберт Лайонс", также защищал цвета Новой Зеландии. По завершению карьеры Роуэн открыл фитнес-клуб, в котором работал инструктором.



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