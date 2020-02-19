Бужанский объяснил, почему не встал во время минуты молчания по погибшим на Майдане

19.02.2020, 18:06, Новости дня

Депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский объяснил, почему не почтил стоя память погибших участников революции достоинства минутой молчания в Верховной Раде 19 февраля. Причину он назвал в комментарии «Радіо Свобода».

«Я видел несколько сообщений, они абсолютно лживые, я объясню почему. На сегодняшнее видео наложенные вчерашние слова Стефанчука. Вчера вице-спикер парламента выступил и предложил почтить память всех погибших на Майдане. Я встал вместе со всеми, конечно. Я скорблю по всем погибшим. Сегодня вице-спикер от БЮТ предложила почтить память одной части погибших. Я категорически против такого подхода», – сказал Бужанский.

19 февраля журналист Андрей Дзиндзя в Facebook опубликовал видео, где Бужанский не встал во время минуты молчания по погибшим на Майдане Независимости.

Максим Бужанський відмовився вшановувати память хвилиною мовчання загиблих на майдані… Posted by Андрій Дзиндзя on Kolmapäev, 19. veebruar 2020

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – на тот момент президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). В Генпрокуратуре сообщали, что в результате противостояния погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

В декабре 2019 года Бужанский заявил, что внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене закона о государственном языке, потому что он направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь русского.