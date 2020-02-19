На заседании Генассамблеи ООН 20 февраля обсудят ситуацию на оккупированных территориях Украины

19.02.2020, 18:06, Новости дня

На пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 20 февраля обсудят ситуацию на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Проведение дебатов на эту тему станет важным событием в усилиях Украины по противодействию продолжающейся агрессии РФ и деоккупации части территории нашего государства путем укрепления международной солидарности и использования уникальных представительных возможностей этой глобальной организации», – говорится в сообщении.

В дебатах примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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