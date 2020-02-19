Первая британка получила право носить бордовый берет десантника

19.02.2020, 18:06, Новости дня

28-летняя капитан Королевской артиллерии Рози Уайлд стала первой женщиной в истории британских вооруженных сил, которая получила право носить бордовый берет, отличительный знак британских десантников.

Congratulations to Captain Rosie Wild, who has become the first woman to pass ‘P Company’, the All Arms Pre Parachute Selection. The course is one of the most gruelling challenges for soldiers to undertake. She received her maroon beret at Catterick yesterday. #inspiration pic.twitter.com/VehBh19LcR

— British Army (@BritishArmy) February 19, 2020

Как сообщает BBC, девушке пришлось выдержать ряд сложнейших испытаний. Среди них, например, 16-километровый марш-бросок с рюкзаком, вес которого также 16 килограммов. Причем дистанцию надо пройти всего за 1 час 50 минут.

Другой тест – переноска телеграфного столба: восемь претендентов на берет должны более 3 километров тащить бревно массой 60 килограммов. Помимо этого, бойцам нужно пробежать еще несколько кроссов в полной экипировке или с носилками. Но одно из самых серьезных испытаний – это боксерский поединок, в котором нельзя уклоняться или блокировать удары противника.

Теперь капитан Уайлд будет служить в 16-й воздушно-штурмовой бригады. Командир подразделения Джон Кларк рассказал, что женщин в десантники зазывают примерно с 90-х годов, но до сих пор ни одной претендентке не удалось выдержать испытание на бордовый берет. Военачальник назвал Рози Уайлд первопроходцем, чей пример вдохновит других женщин.



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