Сообщающие о «минировании» объектов в РФ преступники сменили пятый почтовый сервис

19.02.2020, 18:05, Новости дня

Сообщающие о ложных минированиях объектов в РФ злоумышленники сменили пятый сервис для рассылки электронной почты, сообщили в ФСБ.

До этого преступники пользовались сервисами Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock, на данный момент они перешли на сервис Tutanota, уточнили в спецслужбе, передает РИА «Новости».

На данный момент Роскомнадзор пытается заблокировать доступ к Tutanota из России..

«В феврале анонимными пользователями для продолжения преступной деятельности используется почтовый сервис Tutanota.com (Германия). С данного сервиса 13 февраля поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, в том числе суда и детских садов Петродворцового района Санкт-Петербурга», – отметили в ФСБ.

Отмечается, что преступники использовали сервис и в 2019 году, тогда с его помощью было разослано 58 сообщений о «минированиях».

Роскомнадзор 23 января заблокировал доступ к голландскому почтовому сервису StartMail, с адресов которого в последние несколько месяцев в тысячи российских школ, больниц и торговых центров приходили сообщения о якобы заложенных там бомбах. Однако эксперт пояснил газете ВЗГЛЯД, что блокировка голландского почтового сервиса не снизит число лжеминирований.



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