В Москве неизвестные избили молодого человека из-за розовых волос

19.02.2020, 18:04, Разное

В Москве в одном из кафе на Новом Арбате неизвестные избили посетителя, так как им не понравился розовый цвет его волос. Пострадавший рассказал об инциденте, произошедшем 17 февраля.
Драка между посетителями, по сведениям молодого человека, произошла по инициативе неизвестных хулиганов. Им не понравилась прическа пострадавшего, после чего они избили его. После этого на голову ему, по сведениям очевидцев, вылили молочный коктейль.

Свидетели рассказали, что у подозреваемых в избиении при себе, предположительно, было оружие. Компанию на улицу вывели охранники, но долгое время они просто наблюдали за происходящим. Подробности инцидента станут известны позже.



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