Минфин согласился возместить авиакомпаниям из-за ситуации с Китаем 1,6 млрд рублей

19.02.2020, 17:58, Новости дня

Министерство финансов согласилось с оценкой компенсации в 1,6 млрд рублей для авиакомпаний в связи с временным прекращением полетов в Китай, однако сроков выплат пока нет, рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих.

«1,6 млрд рублей… Минфин оценку прямых убытков от прекращения, от невозможности дальнейшего совершения рейсов в Китай для 10 наших авиакомпаний, с этой оценкой согласился — с расчетом размера прямых убытков. В настоящее время мы обсуждаем вопрос о том, чтобы из резервного фонда эту компенсацию получить. Когда она будет выплачена, я сейчас вам сказать не могу, поскольку решение о выплате еще не принято», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что компенсация для автобусных перевозчиков не обсуждалась.

На прошлой неделе сообщалось, что Минтранс оценил убытки авиакомпаний из-за приостановки полетов в Китай и предложил компенсировать перевозчикам 1,6 млрд рублей.

Напомним, чартерное авиасообщение между Россией и Китаем было закрыто с 14 февраля. Дитрих в связи с этим сообщал, что российское правительство изучает вопрос о компенсациях авиакомпаниям за приостановку рейсов в Китай из-за коронавируса.