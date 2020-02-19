Brit Awards 2020 назвала победителей

19.02.2020, 17:54, Новости дня

18 февраля в Лондоне состоялась церемония вручения премии Brit Awards 2020. Список победителей обнародовали на сайте премии.

Лучшим британским певцом назвали рэапера Stormzy, лучшей певицей – Mейбл. Лучшей британской группой признали Foals, лучшим британским альбомом – Psychodrama (Дейв).

Приз за лучший британский сингл отдали Льюису Капальди (Someone You Loved). Певца назвали также прорывом года.

Лучшими иностранными исполнителями назвали американцев Tyler, The Creator и Билли Айлиш.

Церемония  Brit Awards 2020 проходила в зале O2 Arena. 

Brit Awards – ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в омузыки. Она основана Британской ассоциацией производителей фонограмм. Впервые вручена в 1977 году, а ежегодно вручается с 1982 года. является британским эквивалентом премии «Грэмми».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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