Натали Портман написала детскую книгу без «тестостерона»

19.02.2020, 17:54, Новости дня

38-летняя актриса и феминистка Натали Портман издала книгу под названием «Детские басни Натали Портман». Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. 

По словам актрисы, книга представляет авторский пересказ трех классических басен. Это первая попытка актрисы проявить себя в литературе. 

По словам Портман, желание написать что-то свое возникло из-за недовольства книгами, которые она читала своим детям.

В интервю  SLJ актриса призналась, что во время чтения ей приходилось заменять мужские местоимения женскими, так как книги были «слишком перегружены тестостероном». 

«Даже в рассказах о животных редко было больше одного женского персонажа», – подметила актриса.

Но такой способ перестал быть эффективным, когда ее сын научился читать.

«Тогда я решила, что было бы здорово создать красивую книгу, в которой будут учтены всеэти аспекты», – подчеркнула Портман. 

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I’m so excited to announce that my new children’s book of reimagined fables will be in stores 10/20! Link in bio to preorder.

A post shared by Natalie Portman (@natalieportman) on Feb 18, 2020 at 12:21pm PST

Натали Портман родилась в 1981 году в Израиле. Когда ей было три года, семья переехала в США.

В 2003 году Портман закончила Гарвардский университет, получив степень бакалавра попсихологии. 

В 2010 году Портман сыграла роль балерины Нины Сейерс в психологическом триллере  «Черный лебедь», за которую получила несколько престижных наград.

В 2010 году Портман вышла замуж за музыканта Бенжамина Мильпье. Супруги воспитывают 8-летнего сына и 3-летнюю дочь. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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