Натали Портман написала детскую книгу без «тестостерона»

19.02.2020, 17:54, Новости дня
38-летняя актриса и феминистка Натали Портман издала книгу под названием «Детские басни Натали Портман». Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
По словам актрисы, книга представляет авторский пересказ трех классических басен. Это первая попытка актрисы проявить себя в литературе.
По словам Портман, желание написать что-то свое возникло из-за недовольства книгами, которые она читала своим детям.
В интервю SLJ актриса призналась, что во время чтения ей приходилось заменять мужские местоимения женскими, так как книги были «слишком перегружены тестостероном».
«Даже в рассказах о животных редко было больше одного женского персонажа», – подметила актриса.
Но такой способ перестал быть эффективным, когда ее сын научился читать.
«Тогда я решила, что было бы здорово создать красивую книгу, в которой будут учтены всеэти аспекты», – подчеркнула Портман.
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I’m so excited to announce that my new children’s book of reimagined fables will be in stores 10/20! Link in bio to preorder.
Натали Портман родилась в 1981 году в Израиле. Когда ей было три года, семья переехала в США.
В 2003 году Портман закончила Гарвардский университет, получив степень бакалавра попсихологии.
В 2010 году Портман сыграла роль балерины Нины Сейерс в психологическом триллере «Черный лебедь», за которую получила несколько престижных наград.
В 2010 году Портман вышла замуж за музыканта Бенжамина Мильпье. Супруги воспитывают 8-летнего сына и 3-летнюю дочь.
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