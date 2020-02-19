Россия получила заказ от Венесуэлы на печатание денег – Bloomberg

19.02.2020, 17:54, Новости дня

Российское предприятие «Гознак», специализирующееся на печатании денег, получило заказ от властей Венесуэлы на изготовление 300 млн купюр разного номинала в боливарах – основной денежной единицы латиноамериканской страны.

Об этом со ссылкой на подписанный сторонами контракт сообщает Bloomberg.

Сумма сделки составляет $6,8 млн.

Согласно контракту, «Гознак» должен напечатать банкноты номиналом от 10 тыс. боливаров ($0,14) до 50 тыс. боливаров ($0,68). 

Суммарная стоимость денег, которые собираются изготовить для Каракаса, составляет примерно $143 млн.

Агентство отмечает, что из-за высокой инфляции наиболее предпочтительной валютой в Венесуэле остается американский доллар, но от собственной валюты власть президента Николаса Мадуро отказываться не намерена.

В отношении Центрального банка Венесуэлы введены санкции со стороны США, это лишило банк доступа к американским деньгам..

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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