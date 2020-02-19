Эвакуация из Уханя. Украинский самолет прибыл в Китай

19.02.2020, 17:54, Новости дня

Вечером 19 февраля украинский самолет приземлился в аэропорту китайского Уханя для эвакуации украинцев и иностранных граждан из очага коронавирусной инфекции. Об этом написал в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Спецрейс заберет 48 граждан Украины и 29 граждан других стран, напомнил он.

«Те, кто попал в эпицентр вспышки болезни, смогут вылететь из Китая. На борту опытная команда медиков. Уверен, перелет будет комфортным и спокойным. С нетерпением ждем на родной земле», – отметил Данилов.

Щойно український літак приземлився в місті Ухань у провінції Хубей, який забере 48 українців і 29 іноземних громадян….

Posted by Олексій Данилов on Kolmapäev, 19. veebruar 2020

Эвакуацией украинцев занимается авиакомпания SkyUp. Ее гендиректор Евгений Хайнацкий сообщил, что рейс с эвакуированными гражданами вернется в Украину утром 20 февраля.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая говорила, что борт после приземления в Украине будет отправлен на санитарную стоянку. Вся команда самолета вместе с эвакуированными людьми будет помещена на 14-дневный карантин. На борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут.

После приземления самолета из Уханя всех пассажиров и членов экипажа посадят в автобусы, после чего проведут дезинфекцию авиалайнера. Все отходы, фильтры, салфетки, остатки еды сожгут. Автобусы направят к месту организации карантина; людей расселят по корпусам. Все отходы с карантинной базы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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