МИД Швеции обвинило РФ в нарушении Минских соглашений

19.02.2020, 17:54, Новости дня

18 февраля вооруженные формирования РФ нарушили на Донбассе Минские соглашения. Об этом 19 февраля в Twitter заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Тревожные новости о нападениях поддерживаемых Россией вооруженных формирований на востоке Украины вчера, один украинский солдат погиб и шестеро раненых. Это еще одно нарушение Минских соглашений и мер, согласованных на декабрьском нормандском саммите», – написала она.

Worrying reports of attacks by Russia-backed armed formations in eastern Ukraine yesterday, killing one Ukrainian soldier and wounding six. Another violation of the Minsk Agreements and the measures agreed at the December Normandy Summit.

— Ann Linde (@AnnLinde) February 19, 2020

18 февраля 2020 года вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в Луганской области. По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, трое ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов ВСУ, Объединенные силы утверждают, что позиции не потеряли.

Зеленский назвал случившееся попыткой «сорвать мирный процесс на Донбассе» и провокацией, на которую «сильно ответила» украинская армия. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность Украины и создание незаконных вооруженных формирований.

В Кремле отрицали причастность к нападению на позиции Объединенных сил.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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