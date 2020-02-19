Украинку отказались эвакуировать из Китая из-за собаки

19.02.2020, 17:51, Новости дня

Гражданка Украины Анастасия Зинченко не была допущена к эвакуации из КНР из-за того, что не согласилась оставить свою собаку в Китае.

«Посольство мне дало отказ на эвакуацию вместе с собакой», – отметила Зинченко, передает ТАСС.

Она добавила, что изначально в посольстве согласились транспортировать животное, при условии, что на него будут все документы.

Зинченко отметила, что смогла собрать и передать все документы, но посольство бездействовало и не согласовало бумаги с китайскими властями.

«Посольство документы никуда не передало, а от своего лица мне отказали в эвакуации. Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона, но не они. Но, как оказалось, они просто издевались все это время надо мной, получив документы, их никуда не предоставили», – сказала украинка.

Ранее глава минздрава Украины Зоряна Скалецкая сообщала, что украинская сторона не может обеспечить условия эвакуации животных, поэтому в эвакуации участвуют лишь люди.

Между тем, ранее «Комсомольская правда» сообщила, что чиновники из Забайкальского края помогли эвакуировать в Россию кота британской породы вместе с его хозяином.

Напомним, жители Тернопольской области построили баррикады на въездах в населенные пункты, чтобы не допустить размещения в местных больницах эвакуированных из Китая украинцев.



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