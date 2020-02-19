Сбежавшая из больницы петербурженка отреагировала на увольнение главврача

19.02.2020, 17:44, Новости дня

Убежавшая из карантина по коронавирусу в больнице Боткина пациентка Алла Ильина считает, что увольнение главврача не связано с побегами пациентов из медучреждения.

«Я думаю, самовольный уход меня и других – это лишь предлог для увольнения главврача. Все сбегают из любой больницы, и ничего не происходит. Я не верю, что мой побег стал причиной увольнения», – сказала Ильина, передает РИА «Новости».

Сейчас Ильина по решению суда находится в карантинном боксе больницы.

Она отметила, что на данный момент нет ясности, когда станут известны результаты ее анализа на новый тип коронавируса.

Ранее главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова подала в суд на пациентку Аллу Ильину, также сбежавшую из карантина в больнице имени Боткина. Суд постановил принудительно изолировать Ильину. В настоящее время она находится в больнице.

При этом после побега Ильиной ее примеру попытались последовать еще три пациента, двоих уговорили остаться.

Также после побега пациентов из карантина был уволен главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Алексей Яковлев.

Судебный юрист Натан Будовниц рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД, что если человек действительно болен, знает свой диагноз и умышленно распространяет коронавирусную инфекцию, то его действительно можно привлечь к ответственности.