В Киевской области в школе распылили слезоточивый газ, 16 детей госпитализировали

19.02.2020, 17:42, Новости дня

19 февраля в городе Сквира Киевской области неизвестный распылил слезоточивый газ на первом этаже школы. Об этом проинформировала пресс-служба полиции области в Facebook.

«Всех учеников эвакуировали с места происшествия. За медицинской помощью обратились дети в возрасте от 6 до 15 лет. 16 пострадавших госпитализировали в больницу», – рассказали в пресс-службе.

Учебный процесс на сегодня приостановлен.

Поліція Київщини розшукує правопорушника, який розпилив сльозогінний газ у навчальному закладі Сьогодні у м. #Сквира…

Posted by Поліція Київської області on Kolmapäev, 19. veebruar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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