Садовый: Пока неизвестно, куда привезут эвакуированных из Китая украинцев

19.02.2020, 17:42, Новости дня

На данный момент неизвестно, куда привезут на карантир эвакуированных из Китая граждан Украины. Об этом во время видеообращения, опубликованного в Facebook 19 февраля, сказал мэр Львова Андрей Садовый.

Он сообщил, что разговаривал с министром здравоохранения Украины Зоряной Скалецкой.

«Куда привезут украинцев, будет это Львов, Киев или другие города, пока неизвестно. Почему? Информация станет известной тогда, когда поймут, сколько украинцев зайдет на борт самолета, будет это 15 человек или 50. От этогоу уже будет зависеть, где их будут размещать. На борт будут брать только здоровых людей. Прошу не паниковать и не распространять фейковую информацию», – сказал мэр.

Про розмову з міністеркою охорони здоров‘я Zoryana Skaletska стосовно літака з евакуйованими з Китаю українцями Posted by Андрій Садовий on Kolmapäev, 19. veebruar 2020

Как пишет пресс-служба Львовской облгосадминистрации, замглавы ОГА Иван Собко сказал 19 февраля, что пока распоряжений, поручений или указаний по поводу размещения в регионе эвакуированных из Китая украинцев не было.

«Львовская область действительно рассматривается как одно из возможных мест для принятия борта. Львов должен быть готов к принятию борту из Китая. Однако никаких приказов по размещению или поселения украинский из Китая не поступало», – сказал он.

В то же время в Винниковском госпитале 19 февраля провели симуляционные учения.

«Учения предусматривали анализ структуры пациентов в госпитале, подготовку персонала и пациентов к возможной эвакуации и определение больниц, в которых можно было бы разместить эвакуированных пациентов. Подобные учения ранее не проводилось, поэтому резонанс от такого мероприятия понятен. Мы должны были проверить свою готовность к возможному развитию событий, чтобы быть готовыми к различным вызовов», – сказал врио директора департамента здравоохранения Андрей Васько.

Он заверил, что в случае необходимости принятия пациентов, потенциально заболевших коронавирусом, будут проведены все необходимые мероприятия, чтобы место было безопасным как для больных, так и для жителей области.

Самолет из Украины отправился в Китай в ночь на 19 февраля. Он сделает промежуточную посадку в столице Казахстана Нур-Султане и прибудет к месту назначения примерно в 16.00 по киевскому времени. Все граждане Украины и других стран, которых планируют эвакуировать украинским бортом, прибыли в аэропорт Уханя.

Эвакуацией украинцев занимается авиакомпания SkyUp. Гендиректор компании Евгений Хайнацкий сообщил, что рейс с эвакуированными гражданами вернется в Украину утром 20 февраля.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая говорила, что борт после приземления в Украине будет отправлен на санитарную стоянку. Вся команда самолета вместе с эвакуированными людьми будет помещена на 14-дневный карантин. На борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут.

После приземления самолета из Уханя всех пассажиров и членов экипажа посадят в автобусы, после чего проведут дезинфекцию авиалайнера. Все отходы, фильтры, салфетки, остатки еды сожгут. Автобусы направят к месту организации карантина; людей расселят по корпусам. Все отходы с карантинной базы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.