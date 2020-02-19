Мнение: Последователи Рослякова

19.02.2020, 17:40, Разное

В Керчи сотрудники ФСБ задержали двух подростков, которые хотели подорвать свою школу вдохновляясь действия Рослякова. От фантазий они уже перешли к стадии подготовки, но приняли их до того, как они успели перейти к стадии реализации своих суицидальных фантазий.

PS. Стоит также отметить, что помимо этих двух малолетних дебилов, ФСБ задержала члена банды Ленура Ислямова, который находился на территории Крыма.

Персонажа обвиняют в участии в НВФ действующего на территории иностранного государства против интересов РФ.

Источник: Colonel Cassad



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