Рошаль поздравил эвакуированных россиян с окончанием карантина по коронавирусу

19.02.2020, 17:37, Новости дня

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль поздравил эвакуированных из китайской провинции Хубэй россиян с завершением двухнедельного карантина по коронавирусу.

«Я поздравляю наших россиян, у которых закончился карантин. Представляете, если б каждый из нас оказался в этой ситуации? Это совсем непросто. Я хочу сказать огромные слова благодарности тюменцам за то, что они сделали все необходимое – гостеприимно и спокойно – для того, чтобы этот карантин закончился. И хочу сказать большое спасибо очень многим, правительству, нашей армии, Роспотребнадзору, Росздравнадзору, министерству здравоохранения. Вот так всей страной мы боремся за своих, поздравляю!» – сообщил он в видеообращении, которое опубликовано в Telegram Общероссийского народного фронта.

Перед эвакуацией людей из КНР Рошаль говорил, что новый китайский коронавирус опаснее гриппа, и называл оправданными меры, которые российские власти применяют для борьбы с распространением инфекции.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова по окончании карантина в Тюменской области назвала героями сотрудников санатория «Градостроитель», где жили на карантине эвакуированные из Китая россияне и граждане СНГ.

Напомним, в начале февраля два самолета ВКС доставили в Тюменскую область 144 россиянина из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Игроки января в КХЛ: Лехтонен, Сорокин, Слепышев и Морозов

12.02 / Минпромторг оценил влияние коронавируса на производство одежды и обуви в России

05.02 / Автоновости: Компания Skoda показала дизайн новой модели Octavia RS

04.02 / «Суд» в Крыму снял судимость с фигуранта «дела 26 февраля» Дегерменджи

11.02 / Россия предложила провести переговоры между Палестиной и Израилем в Москве

26.12 / Жертвами тайфуна «Урсула» на Филиппинах стали 16 человек

01.02 / В Госдуму поступили инициативы президента по питанию для школьников

23.01 / Изменения артериального давления в молодости предсказывают риск инфаркта в зрелом возрасте

09.12 / Гончарук: Сейчас не может быть речи о каких-либо кадровых решениях по «Нафтогазу»

16.12 / В Украине планируют учредить быстрое оформление паспорта от одного до трех дней – Соколюк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика