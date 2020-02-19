Рошаль поздравил эвакуированных россиян с окончанием карантина по коронавирусу

19.02.2020, 17:37, Новости дня

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль поздравил эвакуированных из китайской провинции Хубэй россиян с завершением двухнедельного карантина по коронавирусу.

«Я поздравляю наших россиян, у которых закончился карантин. Представляете, если б каждый из нас оказался в этой ситуации? Это совсем непросто. Я хочу сказать огромные слова благодарности тюменцам за то, что они сделали все необходимое – гостеприимно и спокойно – для того, чтобы этот карантин закончился. И хочу сказать большое спасибо очень многим, правительству, нашей армии, Роспотребнадзору, Росздравнадзору, министерству здравоохранения. Вот так всей страной мы боремся за своих, поздравляю!» – сообщил он в видеообращении, которое опубликовано в Telegram Общероссийского народного фронта.

Перед эвакуацией людей из КНР Рошаль говорил, что новый китайский коронавирус опаснее гриппа, и называл оправданными меры, которые российские власти применяют для борьбы с распространением инфекции.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова по окончании карантина в Тюменской области назвала героями сотрудников санатория «Градостроитель», где жили на карантине эвакуированные из Китая россияне и граждане СНГ.

Напомним, в начале февраля два самолета ВКС доставили в Тюменскую область 144 россиянина из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.