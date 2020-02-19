Звезда «Секса в большом городе» Крис Нот в 65 лет стал отцом во второй раз

19.02.2020, 17:31, Разное

Несколько часов назад 65-летний актер Крис Нот опубликовал первое фото новорожденного малыша на своей странице в Instagram. Он сообщил, что его 37-летняя жена Тара родила мальчика во вторник вечером, 17 февраля.

К нам с небес спустился наш второй сын — Китс! Частичка красоты и радость навсегда,

— написал Мистер Биг под фотографией, обнародовав тем самым имя младенца. Одной из первых его поздравила коллега по сериалу «Секс в большом городе» Кристин Дэвис. Она оставила восторженный комментарий под постом:

Бог ты мой! Он прекрасен и просто идеален! Поздравлю вас всех!!

Напомним, актер и его супруга поделились радостной новостью в сентябре прошлого года, опубликовав снимок Тары с округлившимся животом в Instagram.

Орион станет старшим братом. А мне придется держать свою задницу в форме,

— написал Крис под снимком, намекая на свой возраст.

Крис и Тара познакомились еще в 2002 году, когда актер еще снимался в прославившем его сериале («Секс в большом городе» выходил на экраны с 1998 по 2004 год). Внушительная разница в возрасте — Тара младше Криса на 27 лет — не помешала им построить крепкую семью. Впервые влюбленные стали родителями 18 января 2008 года — тогда у них родился сын Орион Кристофер Уилсон. А связали себя узами брака они лишь спустя 10 лет отношений — свадебная церемония состоялась 6 апреля 2012 года на Гавайях.

Тара Уилсон родом из Ванкувера, она актриса и предприниматель. Ее карьера в кино продлилась всего восемь лет. С 2001 по 2009 год она сыграла в пяти негромких фильмах и телесериалах, в том числе в сериале «Закон и порядок». В 2007 году она открыла свой собственный бизнес при помощи своего возлюбленного — чайный дом Once Upon a Tea Cup в канадском городке Уиндсор.

Тара Уилсон Крис Нот с сыном Орионом Тара Уилсон с сыном Орионом