Экс-форвард ЦСКА Оланаре продолжит карьеру в китайском клубе «Чанчунь Ятай»

19.02.2020, 17:31, Новости дня

Бывший форвард московского ЦСКА, нигерийский футболист Аарон Оланаре продолжит карьеру в клубе второго по силе дивизиона Китая "Чанчунь Ятай", в который он перешел на правах свободного агента.

Оланаре покинул столичную команду в августе 2018 года. Тогда ЦСКА объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. После этого нигериец стал игроком китайского "Сычуань Лонгфор".

В активе 25-летнего футболиста 29 матчей в российской премьер-лиге, в которых он забил пять голов, выступая за армейцев и "Амкар". Также на его счету семь игр и два гола за сборную Нигерии.

Напомним, Китай стал эпицентром нового коронавируса COVID-19 – вспышка пневмонии, которая была зарегистрирована в декабре 2019 года. Число заразившихся перевалило за 72 тысячи человек, скончались от инфекции уже более 1860.



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