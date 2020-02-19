В России подсчитали полноприводные автомобили

19.02.2020, 17:30, Новости дня

По статистике, в РФ очень значительная часть покупателей берет моноприводные автомобили — они дешевле, и для городской эксплуатации привода на одну ось вполне хватает.

По подсчетам агентства «Автостат», в РФ каждый третий автомобиль продается с полным приводом. В прошлом году было реализовано 566 тыс. новых легковых автомобилей с полным приводом.

«Полноприводники» заняли в 2019 году 34,7% от всего объема российского рынка, то есть трансмиссию 4х4 имеет каждая третья машина.

При этом самыми популярными в РФ остаются переднеприводные автомобили, которые захватили 64,5% рынка или 1 млн 054 тысячи проданных в 2019 году единиц. Оставшиеся 0,8% или чуть более 12 тысяч машин — это легковушки с задним приводом.

Ранее в «Автостате» подсчитали, что в 2019 году дизельные версии тех автомобилей, что считаются массовыми, в РФ выбирали только 5% покупателей против 5,3 в 2018 году.

Самая большая доля рынка дизельных машин среди массовых марок по данным агентства принадлежит бренду Peugeot — она составляет 41%, и это весьма заметный прирост по сравнению с 29%, зафиксированными в 2018 году. А у их коллег из Citroen показатель вырос с 20% до 35%.

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АвтоВести



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