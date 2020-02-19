Суд обязал НАБУ открыть дело против Нефьодова

19.02.2020, 17:30, Новости дня

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дело о возможной коррупции председателя Государственной таможенной службы Максима Нефьодова. Об этом сообщают «Українськi Новини», ссылаясь на судебные материалы.

Отмечается, что в суд поступила жалоба на бездействие НАБУ от неназванного гражданина.

В иске он сообщил, что 23 января обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления группой лиц во главе с Нефьодовым, которая систематически получала взятки за поставки горючих и несертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.

В результате таких действий, по информации заявителя, государству был нанесен ущерб на более чем 40 млн грн.

НАБУ отказало в расследовании этих фактов, однако 11 февраля суд обязал НАБУ открыть дело на Нефьодова.

25 июня 2019 года Нефьодов выиграл конкурс на главу Государственной таможенной службы. 5 июля Кабмин назначил Нефьодова главой ГТС.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Увеличилось число погибших в Идлибе турецких военных

30.01 / «Лёд 2»: у главных героев появились характер-постеры

27.12 / В КСУ подтвердили отставку Мельника

14.01 / Российские банки в 2019 году отказали более 60% желающих взять кредит

16.01 / Не думаю, что отставка Гончарука произойдет раньше местных выборов

29.01 / Рубль подешевел к доллару и евро

17.02 / «Что тут плохого?» Дипломат Филипчук утверждает, что против «мюнхенского плана» организовали «фейк-кампанию»

15.01 / Путин поручил бесплатно обеспечить питанием всех школьников начальных классов

05.02 / В Севастополе оборудованы боксы для размещения возможных носителей коронавируса

29.12 / Представители ЛНР отправились с удерживаемыми лицами на обмен с украинской стороной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика