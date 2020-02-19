Минобрнауки посоветовало вузам обучать китайских студентов дистанционно

19.02.2020, 17:30, Новости дня

Минобрнауки рекомендовало российским вузам после окончания каникул продолжить обучение студентов из Китая дистанционно.

«Руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по истечении каникулярного времени <…> организовать для обучающихся, находящихся на территории Китайской Народной Республики, освоение образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», – цитирует ТАСС ведомственный приказ.

Правительство с 20 февраля временно приостановило въезд граждан Китая в Россию.

МИД РФ сообщило, что выдача гражданам Китая служебных, деловых, гуманитарных и транзитных виз не прекращена.

В Пекине заявили, что ограничения на въезд граждан КНР являются временными и обусловлены национальными интересами России.