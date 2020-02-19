ЦБ назвал регионы с наибольшими и наименьшими киберкражами

19.02.2020, 17:30, Новости дня

Банк РФ впервые опубликовал годовую статистику киберхищений со счетов банков.

Кибермошенники больше всего воруют со счетов клиентов в Москве (339,522 тысячи случаев, похищено 2,6 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (13,403 тысячи случаев, 402,9 миллиона рублей) и в Костромской области (46,353 случаев, 286 миллионов рублей). Это "тройка" лидеров.

Далее в топ-10 расположились:

4. Свердловская область (1,920 тысячи случаев, украдено 70,745 миллиона рублей)

5. Ульяновская область (2 случая, украдено 31,576 миллиона рублей)

6. Амурская область (2,627 тысячи случаев, 25,329 миллиона рублей)

7. Республика Татарстан (1,547 тысячи случаев, 19,837 миллиона рублей)

8. Тюменская область (1,605 тысячи случаев, 13,726 миллиона рублей)

9. Приморский край (1,384 тысячи случаев, 10,812 миллиона рублей)

10. Удмуртская Республика (170 случаев 7,222 миллиона рублей).

Наименьшие киберкражи в Республике Коми (1 случай, похищено всего 70 рублей), Кемеровской области (5 случаев, 2,46 тысячи рублей), Иркутской области (2 случая, украдено 6,95 тысячи рублей).

На четвертом месте среди регионов по наименьшим киберкражам — Ярославская область (1 случай, 9 тысяч рублей), на пятом — Омская область (1 случай, 9,59 тысячи рублей), на шестом — Владимирская область (1 случай, 10 тысяч рублей), на седьмом — Чувашская Республика (5 случаев, 14,55 тысячи рублей), на восьмом — Астраханская область (1 случай, 15,96 тысячи рублей), на девятом — Рязанская область (4 случая, украдено 29,77 тысячи рублей), Саратовская область (6 случаев, 44,55 тысячи рублей).

В 2019 году банки сообщили о 572 тысячах незаконных операций, совершенных без согласия клиентов. В итоге мошенники украли со счетов физических лиц около 5,7 миллиарда рублей. Около 3 миллиардов рублей — большая часть денег граждан — похищены при оплате товаров и услуг в интернете. Через системы онлайн-банкинга было незаконно списано 2,2 миллиарда рублей. Через банкоматы и платежные терминалы в прошлом году похищено 525 миллионов рублей.

Россияне становятся жертвами по двум причинам – из-за собственного доверия и новых технологий кражи данных.

В 2019 году 7 из 10 хищений со счетов проведены с применением методов социальной инженерии. Клиент либо сам переводит деньги мошеннику, и банк уже не в состоянии вернуть деньги, потому что они сразу снимаются из банкомата. Либо при помощи различных психологических уловок мошенники узнают данные карты клиента. Это, как правило, делается через мошеннические "колл-центры", которые якобы представляют банки, или интернет-магазины.

По закону банк обязан компенсировать клиенту похищенные средства только в случае, если клиент не нарушал условия договора: не сообщал данные, разглашение которых привело к потере денег. Это номер карты, пароль из СМС, СVV-код.