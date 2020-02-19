Род Благоевич вышел из тюрьмы и вернулся в Чикаго

19.02.2020, 17:30, Новости дня

Экс-губернатор штата Иллинойс Род Благоевич в среду утром вернулся в свой родной город Чикаго после того, как президент Дональд Трамп сократил его срок тюремного заключения. Благоевич был приговорен к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупции.

Благоевич приземлился в аэропорту Чикаго спустя несколько часов после освобождения из тюрьмы в Колорадо, где он провел 8 лет. Он пообещал работать над реформой системы уголовного права, настаивая на своей невиновности.

«Я не делал того, что они говорили, они меня оболгали», – заявил журналистам Благоевич, когда-то участвовавший в реалити-шоу Трампа «Кандидат».

По версии обвинения, Благоевич пытался «продать» место в Сенате от штата Иллинойс, освободившееся после того, как сенатор Барак Обама был избран президентом в 2008 году.

Трамп, во вторник помиловавший 11 человек, назвал вынесенный Благоевичу приговор слишком суровым.

По словам Благоевича, он не подозревал о грядущем помиловании и узнал о решении президента от других заключенных, которые увидели эту новость по телевизору.

«Я глубоко благодарен президенту Трампу, – сказал он. – Он был не обязан это делать. Он президент-республиканец, а я был губернатором-демократом».



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