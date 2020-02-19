«МБХ медиа: Сотрудникам «Мосгортранса» велели вызывать полицию при обнаружении в общественном транспорте китайцев

19.02.2020, 17:30, Новости дня

Сотрудникам «Мосгортранса» дано указание вызывать полицию, если они заметят в общественном транспорте «лиц китайской национальности». Как передает «МБХ медиа», об этом сообщил глава профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков.

По его словам, об этом говорится в письме, разосланном сотрудникам компании. «При поступлении от водителя автобуса, троллейбуса, трамвая, электробуса информации о нахождении в салоне подвижного состава лица китайской национальности, диспетчер ОАДУ должен вызвать по адресу, указанному водителем, наряд полиции», — говорится в письме. В теме письма указано: «Короновирус».

Дашков также предоставил фото с устройства связи водителей с диспетчером. На нем выводятся те же указания о гражданах Китая. Дашков утверждает, что все фото подлинные.

Автором письма указан заместитель начальника центральной диспетчерской «Мосгортранса» Василий Уваров. Он заявил «МБХ медиа», что впервые слышит о таком документе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Эксперт объяснил возможные причины задержки подписания газового контракта с Украиной

19.02 / Турция начала отвод сил от приграничного пункта в Сирии

04.12 / Мнения: А что, если бы у Сенцова была атомная бомба?

12.02 / Лица новые, тезисы старые: Киев высказался по Крыму и Донбассу

21.12 / Паслер в костюме Деда Мороза исполнил мечту девочки

31.12 / В Москве задержали участников одиночных пикетов

15.12 / В Харькове супермаркет закрывали из-за оказавшейся на воле обезьяны

25.12 / Похолодание в Украине сменится в начале нового года очередным потеплением – синоптик

24.12 / Названы сроки изменений правил экзамена на водительские права

11.02 / ЕСПЧ обязал выплатить €20 тысяч мужчине, которого избили кулером полицейские

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика