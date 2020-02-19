«МБХ медиа: Сотрудникам «Мосгортранса» велели вызывать полицию при обнаружении в общественном транспорте китайцев

19.02.2020, 17:30, Новости дня

Сотрудникам «Мосгортранса» дано указание вызывать полицию, если они заметят в общественном транспорте «лиц китайской национальности». Как передает «МБХ медиа», об этом сообщил глава профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков.

По его словам, об этом говорится в письме, разосланном сотрудникам компании. «При поступлении от водителя автобуса, троллейбуса, трамвая, электробуса информации о нахождении в салоне подвижного состава лица китайской национальности, диспетчер ОАДУ должен вызвать по адресу, указанному водителем, наряд полиции», — говорится в письме. В теме письма указано: «Короновирус».

Дашков также предоставил фото с устройства связи водителей с диспетчером. На нем выводятся те же указания о гражданах Китая. Дашков утверждает, что все фото подлинные.

Автором письма указан заместитель начальника центральной диспетчерской «Мосгортранса» Василий Уваров. Он заявил «МБХ медиа», что впервые слышит о таком документе.