Сирийская армия начала движение к городу под контролем «Джебхат ан-Нусры»

19.02.2020, 17:26, Новости дня

Вооруженные силы Сирии начали движение в сторону города Дарет-Изза, находящегося между Алеппо и КПП Баб-эль-Хава на границе с Турцией.

Войска выбили боевиков из насленных пунктов Эс-Суллум, Бсартун и Эль-Маари и заняли позиции в 7 км от Дарет-Иззы, передает ТАСС со ссылкой на газету «Аль-Ахбар».

Дарет-Изза на данный момент находится под контролем группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Источник газеты пояснил, что в случае освобождения этого города и Эль-Атариба войска смогут изолировать восточные районы провинции Идлиб от территории, которая остается под контролем террористов к северо-западу от Алеппо. Успех операции позволит сирийской армии пройти к рубежу, находящемуся в 10 км от границы с Турцией и сократить расстояние до курдского региона Африн, оккупированного турецкими войсками.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена результатами переговоров с Россией по Сирии, поэтому новая военная операция в регионе является лишь вопросом времени.

В Кремле заявили, что возможная военная операция Турции на территории Сирии станет худшим сценарием.



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