Центробанк России: В 2019 году мошенники украли у клиентов банков 6,4 млрд рублей

19.02.2020, 17:21, Новости дня

В 2019 году мошенники провели около 577 тысяч операций с использованием электронных средств платежа без согласия клиентов банков на общую сумму 6,4 млрд рублей. Как сообщают «Ведомости», такие данные привел Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России.

Средняя сумма похищенного со счетов физлиц составила 10 тысяч рублей, юрлиц – 152 тысячи рублей. Банки возместили клиентам 935 млн рублей, говорится в отчете, то есть примерно 15%. Cтатистику возвратов ЦБ публикует впервые.

Как отмечает издание, результаты 2019 года сравнить с предыдущим нельзя, поскольку с середины 2018 года банки сдают в ФинЦЕРТ данные о количестве и объеме несанкционированных операций по новой форме отчетности.



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