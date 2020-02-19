Медики рассказали, как снизить риск развития рака яичников

19.02.2020, 17:21, Разное

Медики дали несколько рекомендаций по сохранению здоровья яичников и рассказали, как снизить риск развития рака. Специалисты рекомендуют больше двигаться, гулять на свежем воздухе.

Как показывает статистика, у одной их семидесяти восьми женщин может развиться рак яичников. Ключевой причиной возникновения онкологии является наследственность. Болезнь может проявиться в любом возрасте. Очень важно вовремя обнаружить заболевание и начать лечение. Указывать на наличие злокачественной опухоли в яичниках может нарушение менструального цикла, частые запоры, болевые ощущения во время полового акта, дискомфорт в районе живота, вздутие, боль в спине, прибавление веса. Медики подчеркнули, что рак яичников долгое время может никак не проявляться и обнаружиться только на последней стадии. Чтобы потом не жалеть, нужно перестраховаться и следовать рекомендациям.

Физическая активность снижает риск возникновения рака на 20 процентов. Достаточно 30 минут в день занятий физкультурой, пеших прогулок по свежему воздуху или работ в саду и огороде. Стоит обратить внимание и на предпочтения в еде. В ежедневном рационе должна присутствовать здоровая пища. Яйца, бобовые, орехи, продукты, содержащие большое количество витаминов A и D, листовая зелень, морковь – все эти продукты должны быть в рационе каждой женщины. Стоит избегать взаимодействия с канцерогенными химическими веществами. Стоит внимательно выбирать средства интимной гигиены, изучая состав.