Назван ТОП-5 самых дорогих мобильных приложений

19.02.2020, 17:21, Разное

В современном мире для решения многих задач – от вызова такси до рекомендаций места культурного досуга – пользователи всё чаще предпочитают решать при помощи мобильных приложений, часть из которых можно скачать бесплатно, а для покупки некоторых потребуются значительные средства. Эксперты назвали ТОП-5 наиболее дорогих приложений для гаджетов.
Первую строку рейтинга занимает Abu Moo Collection – программа из шести отдельных дополнений, каждое из которых нужно приобрести за 400 долларов, то есть, в совокупности приложение обойдётся пользователю в 2,4 тыс, а в качестве «бонуса» за это можно получить виртуальный самоцвет на рабочий стол гаджета. Далее следует Vip Black с рекомендациями лучших театров, выставочных центров, гостиниц, ресторанов и других мест. Стоимость данного приложения – 1,12 тыс. долларов, но при этом для его загрузки пользователь должен предоставить подтверждение своей состоятельности или факт наличия на счету в банке не менее миллиона долларов. На третьей позиции ТОПа разместилась программы для профессиональных настройщиков фортепиано CyberTuner. Сначала за неё нужно заплатить тысячу долларов, а затем каждый месяц вносить ещё по 80 долларов.

Четвёртую и пятую строку рейтинга разделили два мобильных приложения со стоимостью в 1 тысячу долларов. Первое – MobiGage – применяется в производстве для метрологии узлов и деталей, а QSFFStats станет полезным для любителей флаг-футбола и мониторинга профессиональной лиги этого вида спорта.



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