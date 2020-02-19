Делегация Греции в знак протеста покинула парламентскую ассамблею НАТО

19.02.2020, 17:19, Новости дня

Парламентскую ассамблею НАТО в Брюсселе в среду в знак протеста покинула делегацию Греции, которая возмутилась действиями председателя, не давшего греческим депутатам сообщить о незаконных действиях Турции, информирует телеканал Skai.

Делегация подняла вопрос о соглашении между Турцией и Ливией. Афины считают это соглашение нарушающим международное право и суверенные права Греции. На парламентской ассамблее делегаты пытались информировать государства-члены НАТО о незаконных действиях Турции. Телеканал утверждает, что после выступления посла Турции в НАТО председатель ассамблеи пытался помешать представить позицию Греции, постоянно прерывая депутатов, передает РИА «Новости».

Греция считает, что Турция на практике нарушает международное право, проводя бурение в ИЭЗ Кипра на участках, переданных на международном тендере для исследования нефтяным компаниям стран-членов НАТО, в том числе Франции и Италии.

«Председательствующий систематически прерывал наши выступления и вопросы, мешая изложению наших позиций. Поскольку нас перебивали, мы завершили выступления, и делегация покинула зал в знак протеста, осудив позицию действующего председательствующего», – говорится в заявлении депутатов Греции.

Позже делегация все же вернулась на ассамблею, поставив вопрос о морском инспектировании.

Ранее сообщалось, что Афины требуют отменить договор Турции и ливийского Правительства национального согласия, в рамках которого речь идет не только о военном сотрудничестве, но и о разграничении морских зон.



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