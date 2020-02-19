Водонаева обратилась в полицию после эфира на Первом канале

19.02.2020, 17:19, Новости дня

Телеведущая Алена Водонаева написала заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить слова бизнесмена Константина Малофеева в эфире программы «Время покажет» на Первом канале о том, что он будет контролировать ход проведения проверки против нее.

«Написала заявление в полицию с просьбой проверить Константина Малофеева по части 2 статьи 294 УК РФ — воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. У человека слишком завышенное чувство собственной значимости, раз он на всю Россию заявляет, что будет контролировать ход полицейской проверки в отношении меня и добиваться чего-то конкретного. Это так по-нашему, когда такие вот горе-предприниматели решают, что закон в этой стране подчиняется им. Очень не хочется в это верить, поэтому написала заявление, чтобы полиция разобралась, каким это образом этот человек собирается «контролировать доследственную проверку», чтобы довести «дело до конца», – написала Водонаева в своем Telegram-канале .

Ведущая добавила, что в личной беседе после эфира на ТВ Малофеев сообщил ей, что если она извинится, то «он все это прекратит».

«Посмотрим, что на этот счет думают правоохранительные органы», –подчеркнула Водонаева.

Напомним, Водонаева написала в Instagram, что нищие россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки», заводят детей ради денег от материнского капитала, а не из-за желания стать родителями. В эфире телеканала НТВ Водонаева заявила, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат «пьющими» и «маргиналами».

После этого Водонаеву пригласили на беседу в полицию. Как оказалось, заявление в правоохранительные органы написал слесарь из Йошкар-Олы.

Позже Водонаева поделилась подробностями допроса в полиции.



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