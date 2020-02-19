Атака оккупантов на Донбассе. Тело погибшего бойца завтра вернут в Украину

19.02.2020, 17:18, Новости дня

Тело украинского гранатометчика Максима Хитайлова, который погиб во время нападения боевиков вблизи Хутора Вольного 18 февраля, планируют доставить в Украину 20 февраля. Об этом в комментарии «Украинской правде» рассказал пресс-офицер штаба Операции объединенных сил Сергей Кузьменко.

«Сейчас продолжается процедура передачи тела на украинскую территорию. Если ситуация будет безопасной – не будет обстрелов или других провокаций – то предварительно планируется, что передача тела состоится завтра», – сообщил Кузьменко.

Он также добавил, что к подготовке возвращения тела привлечена миссия Общего центра контроля и координации.

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и хутора Вольный в Луганской области в Луганской области. По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, четверо ранены, двое контужены. Убитый – Максим Хитайлов.

Родные погибшего Хитайлова узнали о его смерти из СМИ и соцсетей, сообщила представитель организации «Повернись живим» Ольга Омельянчук.