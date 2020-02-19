Атака оккупантов на Донбассе. Тело погибшего бойца завтра вернут в Украину

19.02.2020, 17:18, Новости дня

Тело украинского гранатометчика Максима Хитайлова, который погиб во время нападения боевиков вблизи Хутора Вольного 18 февраля, планируют доставить в Украину 20 февраля. Об этом в комментарии «Украинской правде» рассказал пресс-офицер штаба Операции объединенных сил Сергей Кузьменко.

«Сейчас продолжается процедура передачи тела на украинскую территорию. Если ситуация будет безопасной – не будет обстрелов или других провокаций – то предварительно планируется, что передача тела состоится завтра», – сообщил Кузьменко.

Он также добавил, что к подготовке возвращения тела привлечена миссия Общего центра контроля и координации.

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и хутора Вольный в Луганской области в Луганской области. По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, четверо ранены, двое контужены. Убитый – Максим Хитайлов.

Родные погибшего Хитайлова узнали о его смерти из СМИ и соцсетей, сообщила представитель организации «Повернись живим» Ольга Омельянчук.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Прокуратура направила в суд ходатайство о принудительном лечении Белько, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве

04.02 / В истории сирот, на которых легли долги умершей матери, разберется Следком

12.02 / Трамп: подполковник Виндман может быть наказан в дисциплинарном порядке

15.12 / Епифаний: Ожидаем, что вскоре Варфоломей посетит Украину

18.02 / Нашедшей 1 млн рублей в туалете пассажирке самолета грозит срок

13.02 / Сбежавшая из больницы пациентка Алла Ильина избежала встречи с санитарами и полицией

06.02 / В россиийской колонии отрицают, что угрожали украинцу Лимешко убийством и пытали

02.02 / Минобороны подготовило самолеты для вывоза россиян из Китая

29.12 / В Запорожье действовал мошеннический колл-центр с оборотом 3 млн грн в неделю – МВД

12.12 / Приехавших на Украину журналистов «Звезды» добавили в базу «Миротворца»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика