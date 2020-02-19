Гаджеты: Появились данные о дате презентации бюджетного iPhone 9 и iPad Pro

19.02.2020, 17:03, Новости дня


Сообщество поклонников продукции Apple с нетерпением ожидает официальной презентации недорогой модели iPhone 9. События в Китае вызвавшие остановку некоторых сборочных предприятий может задержать будущий анонс столь ожидаемого бюджетного аппарата от Apple. В настоящее время официального заявления о сроках презентации и выхода на рынок iPhone 9 нет, однако партнеры Apple, осуществляющие поставки, прозрачно намекают на дату 31 марта 2020 года.

Традиционные презентации весной Apple проводит в марте. Обычно неофициальная дата презентаций, информация о которой распространяется накануне, оказывается соответствующей намерениям компании.

Главным устройством на предстоящем мероприятии станет смартфон iPhone 9, который Apple планирует предложить по цене около 400 долларов, цене по которой был предложен предшественник iPhone SE.


В новом iPhone 9 использован дизайн схожий с iPhone 8. В смартфоне предусмотрена кнопкой Home со встроенным сканером Touch ID. Аппаратная часть смартфона будет работать на платформе SoC A13, снаряженной 3 ГБ оперативной памяти и, в зависимости от модификации, 64 или 128 ГБ встроенной памяти.

Про информации инсайдеров на весеннем мероприятии Apple также презентует обновленный iPad Pro имеющий основную камеру с тремя сенсорами, расположенными как в модели iPhone 11. Также на презентации может появиться MacBook Pro с 13 дюймовым экраном. По сведениям тех же информаторов продажа устройств стартует 3 апреля.



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