Гаджеты: Испытан первый в мире дрон для трюков и гонок

19.02.2020, 17:13, Новости дня


Использование беспилотных летательных аппаратов во всех сферах жизнедеятельности человека становится обычным делом, а разработчики дронов стремятся создать аппараты способные расширить возможности их применения. Инженеры из Drone Champions AG создали летательный аппарат способный не только выполнять головокружительные трюки, но и нести на борту пассажира.


Следует учитывать, что управление новым устройством, названным Big Drone, осуществляется оператором с земли, а пассажир будет только получать удовольствие от стремительных маневров дрона. Первые реальные летные испытания с манекеном, имитирующим пассажира, были проведены на аэродроме в Хорватии. Имея куклу на борту, дрон продемонстрировал головокружительные трюки с мертвой петлей и другими авиационными маневрами.

Затем на борт поднялся основатель компании Drone Champions Герберт Вейратер, которого аппарат осторожно прокатил на высоте не более метра над землей. При создании Big Drone, с целью облегчения корпуса использовались материалы из углеволокна. В воздух аппарат поднимают двенадцать двигателей, скрепленных попарно в шести точках подвеса.

Разработчики утверждают, что такое устройство можно использовать при проведении гонок или в развлекательных целях. На следующем этапе инженеры будут работать над вопросом обеспечения безопасности при полетах с человеком на борту. Цена будущего развлечения и сроки реализации проекта пока не разглашаются.



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