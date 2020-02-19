Правительство направило в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы

19.02.2020, 17:06, Новости дня

Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе ГД.

Госдума в приоритетном порядке начнет работу над поправками в бюджет для реализации послания президента РФ, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Документ направлен в профильный комитет по бюджету и налогам. "Поправки в бюджет поступили в Государственную Думу и направлены в профильный комитет. Нам необходимо обеспечить их приоритетное рассмотрение, чтобы как можно раньше начать реализацию социальных инициатив президента РФ", — отметил председатель Госдумы.

"Необходимо более 2 триллионов рублей выделить дополнительно на 2020–2022 годы, — пояснил он. — Это средства необходимые на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет, расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец и увеличения на 150 тысяч рублей суммы выплат при рождении второго или последующих детей; организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов; модернизацию первичного звена".

Бюджет после поправок сохранит профицит на ближайшие годы — на 2020 год 0,8 процента ВВП, в 2021 году – 0,6 процента, в 2022 году — 0,3 процента ВВП.

При этом доходы и расходы бюджета будут увеличены на 3 года. В этом году доходы вырастут на 214 миллиардов до 20,594 триллиона рублей, расходы увеличиваются на 162,7 миллиарда до 19,666 триллиона рублей.

В целом с 2020 по 2022 год для финансирования достижения целей из послания Федеральному собранию потребуется 4,57 триллиона рублей.  



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