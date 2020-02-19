Кабмин намерен в ближайшие недели определиться с конкурсом на главу «Нафтогазу» – Гончарук

19.02.2020, 17:06, Новости дня

19 февраля на заседании Кабинета Министров Украины министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предлагал обсудить вопрос об объявлении конкурса на должность главы НАК «Нафтогаз України».

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Министр экономики Милованов предложил дополнить повестку дня Кабмина вопросом об объявлении конкурса на должность главы «Нафтогазу України», так как контракт [нынешнего главы компании Андрея] Коболева истекает 10 марта. [Глава МВД Арсен] Аваков сказал, что вопрос – политический, и вносить его с голоса неправильно. [Премьер-министр Алексей] Гончарук его поддержал, вопрос в повестку не включили», – написал Гончаренко.

Сам Гончарук на брифинге после заседания Кабмина сообщил, что решений о конкурсе стоит ожидать «в ближайшие недели», информирует УНИАН. По словам премьера, такой вопрос не стоял в повестке дня Кабмина, «но репликами по этому поводу члены Кабмина действительно обменялись».

Коболев возглавляет «Нафтогаз» с марта 2014 года. 20 марта 2018 года контракт с ним был продлен до 22 марта 2020 года.

В интервью «РБК-Україна», которое вышло 10 февраля 2020 года, Коболев отметил, что пока не знает, будет ли продлен с ним контракт.