Экс-полицейский рассказал, кто велел подбросить наркотики Голунову

19.02.2020, 17:06, Новости дня

Арестованный по делу Ивана Голунова бывший полицейский Денис Коновалов признал вину и рассказал, кто приказал ему подбросить наркотики журналисту.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал адвокат еще одного фигуранта дела Игоря Ляховца, Алексей Коврижкин.

По его словам, на очной ставке с Ляховцом Коновалов сообщил, что именно тот дал ему указание подбросить наркотики Голунову, пояснив, что, мол, журналист занимается распространением запрещенных веществ, но на него нет конкретных доказательств.

Юрист отметил, что при этом Коновалов полностью признал свою вину, подчеркнув, что считает, что такие показания из бывшего полицейского выбили силой и его подзащитный подобных указаний насчет Голунова не давал.

По обвинению в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков по данному делу проходят пятеро бывших сотрудников УВД Западного административного округа Москвы.

Это экс-начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков Игорь Ляховец и четверо его бывших сотрудников отдела: Денис Коновалов, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев.

По версии следствия 6 июня 2019 года они задержали в Москве журналиста Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Через два дня молодой человек был помещен под домашний арест, а 11 июня освобожден после начавшейся общественной кампании в его поддержку.

Пятеро полицейских были уволены из рядов МВД, 19 декабря 2019 года против них было возбуждено уголовное дело, а 30 января 2020 года они были арестованы.