Жительница Люберец родила десятого ребенка

19.02.2020, 17:06, Новости дня

Жительница подмосковных Люберец Татьяна Миклашевич стала матерью в десятый раз. Как сообщает официальный портал городского округа, девочка появилась на свет в Московском областном центре охраны материнства и детства.

"Вес малышки при рождении составил 3990 граммов, рост – 57 сантиметров. Свою крохотную сестренку и маму пришли поздравить все члены семьи – папа, три брата и шесть сестер", – рассказала главный врач роддома Татьяна Мельник. Девочку назвали Яной.

По ее словам, первенец многодетной семьи родился в этом же учреждении в 2000 году.

5 февраля сообщалось о другой многодетной жительнице Подмосковья: 33-летняя женщина из деревни Малая Дубна родила 11-го ребенка.

После того, как СМИ узнали об этом своеобразном рекорде, стало известно и о проблемах этой семьи. Многодетная мать призналась, что ее муж – выходец из Таджикистана – не имеет вида на жительство в России. После этого в подмосковном ГУВД сообщили, что мужчине дадут бессрочный вид на жительство, а местные власти пообещали помочь с оформлением документов, чтобы получить субсидию на жилье.