Жительница Люберец родила десятого ребенка

19.02.2020, 17:06, Новости дня

Жительница подмосковных Люберец Татьяна Миклашевич стала матерью в десятый раз. Как сообщает официальный портал городского округа, девочка появилась на свет в Московском областном центре охраны материнства и детства.

"Вес малышки при рождении составил 3990 граммов, рост – 57 сантиметров. Свою крохотную сестренку и маму пришли поздравить все члены семьи – папа, три брата и шесть сестер", – рассказала главный врач роддома Татьяна Мельник. Девочку назвали Яной.

По ее словам, первенец многодетной семьи родился в этом же учреждении в 2000 году.

5 февраля сообщалось о другой многодетной жительнице Подмосковья: 33-летняя женщина из деревни Малая Дубна родила 11-го ребенка.

После того, как СМИ узнали об этом своеобразном рекорде, стало известно и о проблемах этой семьи. Многодетная мать призналась, что ее муж – выходец из Таджикистана – не имеет вида на жительство в России. После этого в подмосковном ГУВД сообщили, что мужчине дадут бессрочный вид на жительство, а местные власти пообещали помочь с оформлением документов, чтобы получить субсидию на жилье.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / Сбившего насмерть трех человек на станции МЦК «Окружная» водителя арестовали на два месяца

26.01 / «Запрос у так называемого народа». Шнуров рассказал, при каких условиях пойдет в политику

05.02 / Федину вызвали в ГБР для вручения подозрения

04.02 / «Филадельфия» победила «Детройт», Проворов отметился передачей

06.12 / Сущенко призвал европейские страны связать запуск «Северного потока – 2» с требованием освободить украинских политзаключенных

13.02 / Приднестровье захотело увеличить число российских миротворцев

17.02 / Въезд большегрузов во Владивосток закрыт после сильного снегопада

24.12 / В Крыму арестовали россиянина по делу о госизмене

21.01 / В работе платежной системы Visa произошел глобальный сбой

15.01 / Путин распорядился создать рабочую группу по поправкам в Конституцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика